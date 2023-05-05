Antalya'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Antalya’nın Alanya ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Gazipaşa’dan Alanya istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki yolcu minibüsü ile kavşağa girmek isteyen Bayram Y. idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Ahmet K. ile minibüste yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüs ve kamyonetin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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