Antalya'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:21
Antalya'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
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Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Gazipaşa’dan Alanya istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki yolcu minibüsü ile kavşağa girmek isteyen Bayram Y. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Ahmet K. ile minibüste yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüs ve kamyonetin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.


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