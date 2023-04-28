Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ta yemin töreninden dönen asker ailelerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:18
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Feci kaza, saat 15.30 sıralarında Tokat- Sivas kara yolu Artova Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Sivas'ta asker olan çocuklarının yemin töreninden dönen aileleri taşıyan Hasan Çoban yönetimindeki 52 M 5512 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Abdulkadir Bütün (38) yönetimindeki 60 AL 785 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüsteki Bayram Çoban (72) hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan Hasan Çoban, Zübeyde Çoban, Kafiye Çoban, Abdulkadir Bütün ve Bülent Küçük ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


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