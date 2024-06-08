Antalya’daki kayıp doktordan kötü haber geldi
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olan doktor Deniz Toman’ın cesedi ormanlık alanda bulundu.
Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor Deniz Toman’ın (32) cansız bedenine ulaşıldı.
Toman’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret eden Toman'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekiplerce Kargıcak mevkisinde yer alan ormanlık alanda arama çalışması başlatılmıştı.
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