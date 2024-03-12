Antalya'daki orman yangınında yerde yatarken bulundu: 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığından şüphelenilen kişi ise yanan alanda baygın yatarken bulundu. Orman muhafaza personelinin kurtardığı şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:58
Antalya'daki orman yangınında yerde yatarken bulundu: 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi
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Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkisinde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ilk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti.

Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi. Adının F.K. (25) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K.'nin ilk ifadesinde alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söylediği öğrenildi. F.K.'nin hastanedeki kontrollerinin ardından şüpheli olarak Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüleceği belirtildi.


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