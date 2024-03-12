Balkona konulan soba kovasından çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Bolu'da sobadan çıkarıldıktan sonra balkona konulan kovadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında iki ev zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:52
Balkona konulan soba kovasından çıkan yangında 2 ev zarar gördü
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Akpınar Mahallesi Yayla Sokak’taki Bülent Şahin’in tek katlı ahşap evinde bugün saat 08.30 sıralarında sobadan çıkarıldıktan sonra balkona koyulan kovadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark edenler, itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada yangın, bitişikteki Adem Taşdemir’in tek katlı evine de sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Adem ve Nimet Taşdemir çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın nedeniyle 2 ev de zarar görürken soruşturma başlatıldı.


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