Balkona konulan soba kovasından çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:52

Akpınar Mahallesi Yayla Sokak’taki Bülent Şahin’in tek katlı ahşap evinde bugün saat 08.30 sıralarında sobadan çıkarıldıktan sonra balkona koyulan kovadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Durumu fark edenler, itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada yangın, bitişikteki Adem Taşdemir’in tek katlı evine de sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Adem ve Nimet Taşdemir çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın nedeniyle 2 ev de zarar görürken soruşturma başlatıldı.