Rize'de kadın cinayeti: Eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:06

Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde, 2 gün önce eşi Özlem D.'yi (32) darbeden Ramazan D. (38), olayın ardından çektiği fotoğrafları karısının ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı karı kocayı ambulansla Rize Devlet Hastanesine sevk etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özlem D, yoğun bakıma alındı. Kendisini yaralayan Ramazan D. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Üç çocuk annesi Özlem D., 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ramazan D. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Özlem D.'nin olay günü cep telefonundaki KADES'ten çağrı yaptığı, eşinden korktuğu için, olay yerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.