Rize'de kadın cinayeti: Eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Rize'de 2 gün önce eşi tarafından darbedilen Özlem D., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki kadının olay günü KADES'ten çağrı yaptığı, ancak eşinden korkması nedeniyle şikayetçi olmadığı belirtiliyor.
Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde, 2 gün önce eşi Özlem D.'yi (32) darbeden Ramazan D. (38), olayın ardından çektiği fotoğrafları karısının ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı karı kocayı ambulansla Rize Devlet Hastanesine sevk etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özlem D, yoğun bakıma alındı. Kendisini yaralayan Ramazan D. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Üç çocuk annesi Özlem D., 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ramazan D. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Özlem D.'nin olay günü cep telefonundaki KADES'ten çağrı yaptığı, eşinden korktuğu için, olay yerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.
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