Son dakika... Antalya Kemer'de orman yangını! Müdahale devam ediyor...

Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:35

Güncelleme: 11.04.2024 - 17:35

Havaların ısınmasıyla birlikte korkutan orman yangınları gelmeye başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.



