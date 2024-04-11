Son dakika... Antalya Kemer'de orman yangını! Müdahale devam ediyor...
Son dakika haberi... Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte korkutan orman yangınları gelmeye başladı.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
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