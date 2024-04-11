Son dakika... Antalya Kemer'de orman yangını! Müdahale devam ediyor...

Son dakika haberi... Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:35
Son dakika... Antalya Kemer'de orman yangını! Müdahale devam ediyor...
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Havaların ısınmasıyla birlikte korkutan orman yangınları gelmeye başladı. 

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Şu ana kadar bölgede 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.



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