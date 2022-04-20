Antalya'nın Serik ilçesinde JASAT timi operasyon düzenledi: Suç makinesi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş 21 yıl, 59 ay ve 127 gün hapis cezası bulunan suç makinesi, Antalya'nın Serik ilçesinde yakayı ele verdi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi'nde dün İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından planlanan ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı desteğinde yapılan operasyonda 21 yıl, 59 ay ve 127 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (21) isimli şahıs JASAT timinin operasyonu ile yakalandı.
CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ
Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıs tutuklanarak Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince cezaevine sevk edildi.
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Gıda krizine karşı Dünya Bankası harekete geçti
- JASAT timi operasyon düzenledi: Suç makinesi yakalandı
- Wimbledon Rus tenisçiler için kararını verdi!
- Şehri karıştıran gizemli koku: Belediyeden açıklama
- Çinliler, Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor
- Pentagon'dan Rus füzesi açıklaması
- AB'den Rusya'ya tehdit
- 'Ligin boyu kısalıyor'
- Bir Avrupa ülkesi daha Ruanda'ya sığınmacı gönderecek!
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!