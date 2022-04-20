Antalya'nın Serik ilçesinde JASAT timi operasyon düzenledi: Suç makinesi yakalandı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 18:51

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi'nde dün İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından planlanan ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı desteğinde yapılan operasyonda 21 yıl, 59 ay ve 127 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (21) isimli şahıs JASAT timinin operasyonu ile yakalandı.

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıs tutuklanarak Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince cezaevine sevk edildi.