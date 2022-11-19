Antalya'ya tatile gelen Kanadalı iş insanının cep telefonunu çaldılar

Antalya'ya Eşiyle Tatile gelen İran asıllı Kanada vatandaşı iş insanı Farza Saranfarz'ın cep telefonu, 2 kişi tarafından, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Polisten yardım isteyen Saranfarz, "Bizimle konuşmaya çalışırken telefonumuzu çaldılar. Çok üzüldük" dedi.

DHA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 15:29
Antalya'ya tatile gelen Kanadalı iş insanının cep telefonunu çaldılar
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Muratpaşa ilçesi Falez Parkı'nda, saat 13.30 sıralarında tatil için eşiyle Antalya'ya gelen İran asıllı Kanadalı iş insanı Farza Saranfarz, Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda bir süre gezip, güneşlendi.

ÇALIP KAÇTILAR

Daha sonra falezler üzerinde bulunan merdivenlerden Falez Parkı'na gitmek için yürüyen çiftin yanına biri kadın, 2 kişi geldi. İki şüpheli, iddiaya göre lafa tuttukları çiftin yaklaşık 60 bin TL değerindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alıp, kaçtı.

Saranfarz, eşiyle parkta bir süre telefonunu çalan hırsızı aradıktan sonra polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polisler, çiftin ifadesi doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"KONUŞMAYA ÇALIŞIRKEN..."

Olayın bir anda olduğunu söyleyen Saranfarz, "Kanada'dan Antalya'ya tatil için geldik. Birkaç gün gezip, gidecektik. Bizimle konuşmaya çalışırken telefonumuzu çaldılar. Çok üzüldük" diye konuştu. 


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