Antalya'ya turist akını: Hava yoluyla gelenlerin sayısı 4 milyonu geçti

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:24

Güncelleme: 11.06.2023 - 17:24

Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kente 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 oldu.

Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2021 ve 2022'nin 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde kenti hava yoluyla 905 bin 618, 2022 yılı aynı döneminde 2 milyon 968 bin 536 turist ziyaret etmişti. 2023 yılı rakamları, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artış gösterdi.

Turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019 yılının 1 Ocak-10 Haziran döneminde kente hava yoluyla 4 milyon 26 bin 529 turist gelmişti. Antalya'nın 2023 rakamları, 2019'u geride bıraktı.