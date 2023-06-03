Antalya'yı sağanak vurdu: Dere taştı, yollar göle döndü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle taşan derede bir otomobil sular içerisinde kaldı.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:41
Antalya'yı sağanak vurdu: Dere taştı, yollar göle döndü
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu.

Meydana gelen sel turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak mahalle içinden geçen Sarıkavak Deresi’nin taşmasına sebep oldu.

Sarıkavak Deresi’nin taşması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca Sarıkavak Deresi’nde sele kapılan araç da sel sularıyla birlikte sürüklendi.

Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.


Antalya sel sağanak yağmur

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