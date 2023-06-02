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İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 12:49
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın ise Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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