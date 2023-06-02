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İzmir'i sağanak yağış vurdu... Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı, yollar göle döndü!

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da işyerleri ve sokakları su bastı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:02
İzmir'i sağanak yağış vurdu... Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı, yollar göle döndü!
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de ve birçok ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde hayatı felç eden sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura yakalanan yurttaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. 

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su basarken, esnaf ve alışverişe gelen yurttaşlar da olumsuz etkilendi.

OTOBÜS YOLDA KALDI!

Öte yandan kent merkezinde sağanak yağışta yolda çukur oluşması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ESHOT otobüsü çukurda mahsur kaldı. Belediye otobüsünün mahsur kaldığı anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sağanak yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.


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