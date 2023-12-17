Anten tamir ederken üçüncü kattan düşüp yaşamını yitirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde anten tamir ederken 3. kattaki balkondan düşen Murat Tanık hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:13
Anten tamir ederken üçüncü kattan düşüp yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Konya'nın Kulu ilçesinde Murat Tanık (44) anten tamiri için gittiği Alparslan Mahallesi'nde bir yakınına ait apartmanın 3. katındaki evinin balkonuna çıktı.

Tanık, anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tanık, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalışan Tanık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


konya Anten Balkon tamir

İlgili Haberler

Feci olay... Banyo yaparken yangın çıktı, tamir yapan ustalar tarafından kurtarıldı!

Feci olay... Banyo yaparken yangın çıktı, tamir yapan ustalar tarafından kurtarıldı!
Enflasyon saat fiyatları da vurdu! Satışlar düştü, tamirler arttı...

Enflasyon saat fiyatları da vurdu! Satışlar düştü, tamirler arttı...
Çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı telefon... AB'den bozulan ürünlerin tamiri için düzenleme

Çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı telefon... AB'den bozulan ürünlerin tamiri için düzenleme

En Çok Okunan Haberler