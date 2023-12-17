Anten tamir ederken üçüncü kattan düşüp yaşamını yitirdi
Konya'nın Kulu ilçesinde anten tamir ederken 3. kattaki balkondan düşen Murat Tanık hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde Murat Tanık (44) anten tamiri için gittiği Alparslan Mahallesi'nde bir yakınına ait apartmanın 3. katındaki evinin balkonuna çıktı.
Tanık, anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tanık, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalışan Tanık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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