Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi; havaya ateş açtı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:01

Güncelleme: 04.08.2024 - 17:17

Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaparken CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir kişi tabanca ile havaya ateş açtı.

Çiftçilerin panik yaşadığı olayda ismi öğrenilemeyen kişi milletvekili Meriç’in koruma polisi tarafından sakinleştirilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

VEKİL MERİÇ'TEN AÇIKLAMA

CHP'li Milletvekili Meriç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nizip’te fıstık üreticilerimizin sesini duyurmak için 'Antep Fıstığına Sahip Çıkıyoruz' temasıyla gerçekleştirilen mitinge katıldık. AK Parti’nin vurdumduymaz tavrına ve onların uzantısı provokatörlere rağmen, fıstık üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Özelleştirme ve göçün merkezi haline gelen güzel ülkemde, tarımın göz göre göre katledilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Üreticilerimiz rahat olsun; bu sorun çözülene kadar peşini bırakmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir' demişti. Biz de köylülerimizin, çiftçilerimizin emrindeyiz, onlara hizmetkârız."