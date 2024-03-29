Antik kentte dedektörle arama yaparken yakalandı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:55
Antik kentte dedektörle arama yaparken yakalandı!
Abone Ol google-news

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö.'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


antik kent haberleri ekip haberleri gözaltı haberleri Jandarma haberleri Sikke haberleri şüpheli haberleri

İlgili Haberler

Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahsa jandarma operasyonu

Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahsa jandarma operasyonu
Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'

Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'
AKP’li Belediye Başkanı’nın aldığı kadrolu eşekler kayıp

AKP’li Belediye Başkanı’nın aldığı kadrolu eşekler kayıp
Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’

Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
Son Dakika... Emekliye promosyonda yeni gelişme!

Son Dakika... Emekliye promosyonda yeni gelişme!
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da yıldızlaşmaya devam ediyor!

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da yıldızlaşmaya devam ediyor!