Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’nde kaçak kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, ekipmanlarıyla birlikte suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:47
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların Tepebaşı İlçesi’nin mülki sınırları içerisinde kaçak kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. 

Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. 

Kazı alanında 1 adet nokta makro dedektör, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet çap, 1 adet kürek ve 1 adet levye ele geçirilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


eskişehir haberleri KAÇAK Kazı haberleri suçüstü haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'
Onur Akay’dan bomba iddia… Ebru gündeş hamile mi?

Onur Akay’dan bomba iddia… Ebru gündeş hamile mi?
Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, ‘sahte kayıtlarla’ şantaja ve tehdide uğradığını açıkladı

Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, ‘sahte kayıtlarla’ şantaja ve tehdide uğradığını açıkladı
Tarihte bir ilk… Türkiye de o ülkeler arasında!

Tarihte bir ilk… Türkiye de o ülkeler arasında!
AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!

AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftar hakkında gerçek ortaya çıktı!

Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftar hakkında gerçek ortaya çıktı!
‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’

‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’
Bitcoin’de sert düşüş: 63 bin dolara geriledi!

Bitcoin’de sert düşüş: 63 bin dolara geriledi!