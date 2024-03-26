Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahsa jandarma operasyonu
Eskişehir’de evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahıs yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde 2 şüpheli şahsın evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şüpheli evinin bahçesi içerisinde kaçak kazı yaparken yakalandı.
Kazı alanında yapılan incelemelerde, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet ip merdiven, 1 adet halat, 1 adet kürek, 1 adet demir makara, 1 adet demir çengel ve 1 adet metal kova ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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