Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahsa jandarma operasyonu

Eskişehir’de evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahıs yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:04
Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan 2 şahsa jandarma operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde 2 şüpheli şahsın evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 şüpheli evinin bahçesi içerisinde kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet ip merdiven, 1 adet halat, 1 adet kürek, 1 adet demir makara, 1 adet demir çengel ve 1 adet metal kova ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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