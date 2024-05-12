Antrenman yapmak isterken canından olmuştu... Zeliha Güneş'in öldüğü kazada görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:17

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:32

Feci kaza, 28 Nisan'da saat 19.00'da Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı.

Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. ertesi gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kazada ölen Zeliha Güneş'in, 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı öğrenildi.

'KAMYONET SÜRATLİ GEÇTİ'

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın görgü tanığı olan E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

E.A. savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü Zeliha'yla birlikte bisiklet sürmek amacıyla Eceabat tarafına geçmiştik. Sapakta mola verdikten sonra yolumuza devam etmek amacıyla ana yola çıktık. Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımda süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgarından etkilendim ancak bisikletin hakimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha'nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü" dedi.

Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafında olduklarını belirten E.A., "Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu" diye konuştu.

'SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASI ACIMIZI DAĞLADI'

Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm Güneş, adalet istediğini söyleyerek, "Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha'mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık" dedi.