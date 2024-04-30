Çaldığı bisiklet hakimin çıktı!

Samsun’da hakimin bisikletini çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:26
Çaldığı bisiklet hakimin çıktı!
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan Ü.T.(52), bir sitenin kapalı garajındaki bisikleti çaldı. Bisikletin sahibinin hakim olduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı bisiklet ile yakalanarak gözaltına alınan Ü.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Bisikleti bakkala gitmek için aldığını iddia edilen Ü.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


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