Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apart otelin penceresinden çıkarken görüntülenmişti: 7 gündür haber alınamıyor!

Apart otelin penceresinden çıkarken görüntülenmişti: 7 gündür haber alınamıyor!

25.02.2026 14:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Apart otelin penceresinden çıkarken görüntülenmişti: 7 gündür haber alınamıyor!

Hatay'da kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları 7’nci gününde de devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde kuzenleriyle bir apart otelin 2’nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan (27), 19 Şubat’ta sabaha karşı bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi.

Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanıp yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah Çalışkan’ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van’dan Hatay’a geldiği belirtilen Çalışkan’ı bulmak için çok sayıda araç, personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dron ile bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütüldü.

Ekiplerin çevredeki ormanlarda, dere yatakları ve metruk binalarda aradığı Uğur Çalışkan’a dair henüz bir iz bulunamadı. Aramalar, aralıksız devam ediyor.

Image

İlgili Konular: #kayıp #hatay #apart

İlgili Haberler

Tokat’ta kayıp olarak aranan kadın derede ölü bulundu
Tokat’ta kayıp olarak aranan kadın derede ölü bulundu Tokat'ta kayıp olarak aranan Kezban Genç’in (62) derede cansız bedeni bulundu.
15 gündür kayıp: Salih Ertaş'ı Diyarbakır'da 112 kişilik ekip arıyor
15 gündür kayıp: Salih Ertaş'ı Diyarbakır'da 112 kişilik ekip arıyor Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 15'inci gününde 112 kişilik ekip tarafından aranıyor.
Zihinsel engelli şahıs 9 gündür kayıp: 191 kişilik ekiple aranıyor!
Zihinsel engelli şahıs 9 gündür kayıp: 191 kişilik ekiple aranıyor! Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) çalışmaların 9’uncu gününde 191 kişilik ekip tarafından aranıyor.