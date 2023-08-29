Apartman bahçesinde tabanca ve dolu şarjör bulundu

Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:28

Güncelleme: 29.08.2023 - 07:28

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi’nde devriye atan polis ekipleri Zafer 2. Cadde üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde kimin attığı belli olmayan bir tabanca buldu.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polislerin ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmasının ardından, bahçeye atılan tabanca ve şarjör muhafaza altına alındı.