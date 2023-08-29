Apartman bahçesinde tabanca ve dolu şarjör bulundu

Çorum’da bir binanın bahçesinde tabanca ve dolu şarjör bulundu.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:28
Apartman bahçesinde tabanca ve dolu şarjör bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi’nde devriye atan polis ekipleri Zafer 2. Cadde üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde kimin attığı belli olmayan bir tabanca buldu.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polislerin ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmasının ardından, bahçeye atılan tabanca ve şarjör muhafaza altına alındı.


Player Alanı
çorum

İlgili Haberler

Çorum’da silahlı saldırı: Kuaför dükkanını kurşunlandılar!

Çorum’da silahlı saldırı: Kuaför dükkanını kurşunlandılar!
Beşiktaş'ta ayrılık! Kerem Kalafat, Çorum FK'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta ayrılık! Kerem Kalafat, Çorum FK'ya transfer oldu

En Çok Okunan Haberler