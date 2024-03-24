Apartman dumanlara teslim oldu... İki kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 80 yaşındaki S.İ.'nin evinde çıkan yangın kısa sürede apartmana yayıldı. Dumandan etkilenen S.İ. ve bakıcısı hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:50
Apartman dumanlara teslim oldu... İki kişi hastaneye kaldırıldı
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Edinilen bilgiye göre, ilçedeki iki katlı apartmanın birinci katında yaşayan S.İ.'nin (80) evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı adam ve bakıcısı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının çıktığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, üst katta bulunan daire de zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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