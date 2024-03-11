Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 22 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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