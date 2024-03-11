Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:09

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 22 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.