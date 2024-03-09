Yer: Aydın... Yolda yürüyen kadın tacize uğradı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda yürüyen kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki zanlı, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:11
Yer: Aydın... Yolda yürüyen kadın tacize uğradı
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Aydın'da yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunan erkek tutuklandı. 

Aydın Kuşadası'nda yolda yürüyen kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli K.U. (24) olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde gece yarısı bir kadına yönelik gerçekleşen cinsel taciz olayına ilişkin yürüttüğü çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli yapı market çalışanı K.U'yu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin, mağduru daha önceden tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi.

Suçunu kabul eden K.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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