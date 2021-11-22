Apartman girişinde şüpheli ölüm: Üniformasıyla ölü bulundu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:09

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kendi boşanma duruşmasına katılıp evine dönen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Mesut Kozan, öğle saatlerinde oturduğu 5 katlı apartmanın girişindeki asansörün önünde hareketsiz bulundu.

Üniforması ile yerde yatan Kozan'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mesut Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası Kozan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.