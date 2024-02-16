Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:40
Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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Battalgazi TOKİ konutlarında iddiaya göre bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye ederken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 8 kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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