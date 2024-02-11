TOKİ mağdurları AKP'ye seslendi: İstanbul Tuzla vatandaşınız da peki biz neyiz?

Yayınlanma: 11.02.2024 - 20:51

Güncelleme: 11.02.2024 - 20:51

Eskişehir TOKİ mağdurları, bugün Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Hükümete seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, “Çözüm yoksa oy da yok” sloganlarını tekrarlayarak taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

“BİZİMLE PAZARLIK MASASINA OTURMAK ZORUNDALAR”

Eskişehir’i kazanmak istiyorlarsa kendileri ile pazarlık masasına oturmak zorunda olduklarına dikkat çeken Neslihan Aras, “Biz uzun zamandır ulaşabildiğimiz her platformda ve bu meydanda mağduriyetimizi anlatmaya çalışıyoruz, çözüm arıyoruz. Geçen hafta burada çok büyük açık yüreklilikle şunu söyledik: Çözüm yoksa oy da yok dedik. Geçtiğimiz bir hafta boyunca aslında gördüklerimizden ve duyduklarımızdan şunu anladık ki, mesajımız birçok yere başarıyla ulaştı. Geçen hafta burada İstanbul Tuzla için Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve TOKİ mağdurlarının bir araya gelerek konut fiyatlarında yüzde 25 indirim ve yüzde 1 KDV anlaşmasına vardıklarını dile getirmiştik. Ve demiştik ki, İstanbul’u almak uğruna bu sözler veriliyorsa, Eskişehir’i almak isteyenler de bizimle pazarlık masasına oturmak zorundalar. Ancak geçtiğimiz bir hafta boyunca bu konu hakkında hiçbir girişim göremedik” şeklinde konuştu.

“CİDDİ KDV’LER ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

İlerleyen süreçte çok ciddi KDV’ler ödemek zorunda kalacaklarını belirten Aras, “Buradan sözümüzü tekrarlamak istiyoruz: Çözüm yoksa oy yok. Siyasilere şu çağrıları yapıyoruz; önce haklarımız, sonra sandığınız. Haklarımızı bize verilen sözleri tekrar dile getirmek gerekirse: Başvuru sırasında 240 ay sabit ödemeli olacağı, konut tesliminde yüzde 1 KDV tahsis edileceği belirtilmişti. Bugün geldiğimiz noktada 180 ay memur maaş artışı ve yüzde 10 KDV ile karşı karşıyayız. Hak sahipleri önlerine çıkan peşinatı nasıl ödeyeceğini düşünürken 7-8 ay sonra bizi çok ciddi KDV’ler bekliyor. Bu da yetmezmiş gibi her 6 ayda bir gelecek memur maaş artışında hem ödemelerimiz çok yükselecek hem de yine ciddi KDV’ler ödemek zorunda kalacağız” dedi.

“İSTANBUL TUZLA VATANDAŞINIZ DA ESKİŞEHİR NEYİNİZ OLUYOR?”

TOKİ mağduru bir yurttaş, “Murat Kurum, 'biraz sağdan soldan bulunması gerekiyor, biraz da ek iş yapılması gerekiyor' dedi. Vallahi denedik. Olmuyor. Yok. Ne kadar çalışırsak çalışalım ne KDV’si ne peşinatı çıkmıyor. Anne baba emekli, kayınpeder emekli. Kimden isteyeceksin? Banka en fazla 70 bin lira veriyor zaten. Onu emeklilere vermiyor bile. Yani olmuyor sayın Murat Kurum. Vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin. İstanbul Tuzla vatandaşınız da, Eskişehir neyiniz oluyor? Nebi Hatipoğlu’na iletin lütfen. Çözüm yoksa oy yok” diye konuştu.

“BİZİ DESTEKLEYİN, SEÇİMDEN SONRA YARDIMCI OLALIM”

Belediyeleri almak istiyorlarsa buraya çözüm bulmak zorunda olduklarını söyleyen TOKİ mağduru Hasan Kurt, “Yarım saat görüştüm ben Nebi Hatipoğlu ile. Dedim ki, başkan buradan oy almak istiyorsanız siz kapı kapı gezin. Bir tane oy peşine geziyorsunuz. 'Evet Hasan Amca' dedi. O zaman gel bizimle görüş. 9-10 bin oyu var TOKİ’lerin. 'Biz araştırdık 12-13 bin oyu var' dedi. Niye kaçırıyorsun o zaman? Cumhurbaşkanına diyeceksin, sen Eskişehir’de belediyeyi almak istiyorsan buraya çözüm getireceksin. 'Hasan Amca haklısın bizi destekleyin, seçimden sonra yardımcı olalım.' Bana söyledikleri bu. Çözüm yoksa oy yok. Ben de dedim ki, vallahi kusura bakma senin yaşın 45 benim yaşım 70. 5 yaşında çocuk yok. Sen yarın seçildiğin taktirde bize selam dahi vermezsin seçimden sonra” ifadelerini kullandı.