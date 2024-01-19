Apartmanda korkutan yangın... 2 kişi mahsur kaldı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:58

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:58

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kutalmış Sokak’ta bulunan bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; apartmanın ikinci katında bulunan bir dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğunda havalandırma bulunmaması sebebiyle dumanlar bütün apartmana yayıldı.

ÇATI KATINDA MAHSUR KALDILAR!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede ikisi çocuk Mahmut D., Hacer D., Cemal D. ve Ela D. adlı dört kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartmanın üçüncü katında bulunan iki kişi ise, dumandan dolayı çatı katına çıkarak orada mahsur kaldı.

KURTARILDILAR!

Uzun uğraşlar sonucu dairede çıkan yangını ve apartman içerisinde bulunan dumanı kontrol altına alan ekipler çatı katında bulunan yurttaşları kurtardı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.