Apartmanda panik anları... Mutfaktaki yemek daireyi yaktı!

Bursa’da bir apartman dairesinde mutfaktan çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alev alev yanan daire mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binayı sarmadan söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:50
Apartmanda panik anları... Mutfaktaki yemek daireyi yaktı!
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Merkez Osmangazi ilçesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan bir dairenin 1. katında mutfak kısmından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin sardığı daireyi gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri yangına hızla müdahale ederken, alevleri binaya sıçramadan söndürmeye başardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan olayda can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.


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