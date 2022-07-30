Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: Bıçağın üstüne düştüm

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:54

Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış, kanlar içinde bulunan Habibe Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Habibe Y, ilk ifadesinde bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana geldi. Habibe Y'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi. Habibe Y, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜM"

Tedaviye alınan Habibe Y'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, genç kadını yaralayan bıçağa rastlanmazken, olayla ilgili inceleme başlattı.