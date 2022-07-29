Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 11:52
Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 kişi gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut'taki bir eğlence mekanında fuhuş ve yer temin edilerek insan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit edip operasyon düzenledi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 7 kadın da kurtarıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

 


Mersin fuhuş gözaltı

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