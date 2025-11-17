Ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı... Milyonlarca öğrenci okula döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 08:51:00
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Öğrenciler, Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve amaç bütünlüğü içinde fidan dikim etkinliklerine katıldı.

Tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak, diktikleri fidanlara yerleştirdi.

81 ilde bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam ediyor; 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle ders başı yapıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

