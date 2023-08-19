Arabasının anahtarı kayboldu, intihar girişiminde bulundu!
Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil bölümü çatısına çıkan bir kişi, otomobiline ait anahtarı kaybettiği gerekçesiyle intihara kalkıştı. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekibi ve yurttaşlara taş ile cam parçaları fırlattı.
İstanbul'da Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil bölümünde bir kişi ortalığı birbirine kattı.
KALDIRIM TAŞI VE CAM PARÇALARINI FIRLATTI!
İddiaya göre; İsmail Türe adlı kişi, otomobiline ait anahtarı kaybettiği gerekçesiyle acil bölümüne ait çatıya çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine ekiplerin adrese geldiğini gören kişi, eline aldığı kaldırım taşı ile cam parçalarını yurttaşlara ve polis ekiplerine fırlatmaya başladı.
Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen çatıdan indirilemeyen kişinin yakınları olay yerine geldi.
Türe, polis ekiplerinin anahtarı bulmasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi. Olay sonrası çatıya çıkan İsmail Türe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
HASTANE HİZMETE ARA VERDİ!
Yaşanan olay sırasında hastaneye gelen yurttaşlar bir süre içeriye giriş yapamadı. Türe'nin aşağı indirilmesiyle birlikte hastane çalışanı, yaklaşık 1 saat aranın ardından yeniden hizmete devam etti.
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