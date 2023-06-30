Cüzdanı çalınan yurttaş ağır hasarlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:35

Güncelleme: 30.06.2023 - 10:15

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda bir intihar girişimi yaşandı.

İddiaya göre, Emre T. adlı kişi, cüzdanı çalındığı için 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 16 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki yurttaşlar apartmanın çatısından birinin sarktığını görmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.T.’in atlama ihtimali sebebiyle hava yastığı açtı.

Polisler yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucunda E.T.’yi ikna ederek aşağı indirdi.