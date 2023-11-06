Araç çarpan 'Ormanın hayaleti' öldü

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:50

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:51

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi yolunda nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, araç çarpması sonucu öldü.

Geçen hafta da Ankara-Nallıhan yolu üzerinde seyahat eden bir kişi, yol kenarına inen bir vaşağa rastlamış ve cep telefonu kamerası ile görüntüsünü kaydetmişti.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince ormana yerleştirilen fotokapanlarda dahi nadiren görüntülenebiliyor.

Geceleri avlanan vaşak, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor. Hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri duyarak saklanabilme yeteneğiyle de 'ormanın hayaleti' olarak biliniyor.