Araç kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Bursa'da park halindeki bi aracın kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Araç kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:12

Bursa'da Davutkadı Mahallesi'ndeki park halindeki aracın motorundan ses geldiğini duyan çevredekiler, durumu Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirdi. 

Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan yavru kediyi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kedi, sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

Havaların soğuması ve yağışların artmasının, insanlar kadar hayvanlar için de yaşamlarının ağırlaştırdığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Kış aylarında sokak hayvanları barınacak sıcak bir nokta ararlar. Yağıştan ve soğuktan korunaklı olduğu için araçların motor kaputunun altına sığınabilirler. Özellikle sabahları araçlarınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmak suretiyle ses yaparak hayvanların bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olabilirsiniz” diye konuştu.


Etiketler: #Yavru kedi

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