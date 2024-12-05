Termal suda ısınmaya çalışan kediden acı haber

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:44

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:44

Sivas'ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken, yüzü ve vücudunun bir kısmı donan bir kediyi bulan gazeteci, kediyi Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Bas¸'a teslim etti. Kediyi önce muhtarlıkta tutan Baş, durumunun kötüleşmesiyle bir vereterinere götürdü.

Sağlık durumuna ilişkin paylaşımlarda bulunan muhtar, kediye serum takıldığını ve sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Tedavisi devam eden kediden acı haber geldi. Muhtar tarafından yapılan açıklamada "Kediye veterinerimiz gerekli testleri yaptı ve parvoviral enteritis testi pozitif çıktı. Bu hastalık veteriner hekimden öğrendiğimiz kadarıyla yüksek ölüm oranına sahip. Maalesef uzun uğraşlara ve tedaviye rağmen kaybettik, çok üzgünüz. Yavrumuz artık melek oldu" denildi.