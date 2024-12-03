Eskişehir'de acı olay... Kedileriyle birlikte hayatını kaybetti!

Tepebaşı ilçesinde 48 yaşındaki Ayşe Aslancı, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek iki kedisiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de acı olay... Kedileriyle birlikte hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 08:24

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde Ayşe Aslancı’nın (48) oturduğu 3 katlı apartmanın giriş dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, ev sahibi Ayşe Aslancı ile iki kedisi ölü olarak bulundu.

Ayşe Aslancı’nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


İlgili Haberler

Veteriner kliniğinde yangın: 4 kişi ve birçok hayvan dumandan etkilendi

Veteriner kliniğinde yangın: 4 kişi ve birçok hayvan dumandan etkilendi
3 işçi hayatını kaybetmişti... Kayseri'deki fabrika yangınında 4 gözaltı

3 işçi hayatını kaybetmişti... Kayseri'deki fabrika yangınında 4 gözaltı
Bursa'da 8 katlı iş hanında yangın paniği! 1 saatte söndürüldü...

Bursa'da 8 katlı iş hanında yangın paniği! 1 saatte söndürüldü...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler