Eskişehir'de acı olay... Kedileriyle birlikte hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 08:24

Güncelleme: 03.12.2024 - 09:47

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde Ayşe Aslancı’nın (48) oturduğu 3 katlı apartmanın giriş dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, ev sahibi Ayşe Aslancı ile iki kedisi ölü olarak bulundu.

Ayşe Aslancı’nın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.