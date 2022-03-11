Araç kullanacaklar dikkat: İşte trafiğe kapanan yollar

11 Mart 2022 Cuma, 09:25

Akşam saatleri itibarıyla yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini kentin birçok noktasında gösterdi.

GECE ETKİSİNİ ARTIRDI

Günlerdir İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisini göstermeye başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini kentin birçok noktasında gösterdi. Tipi nedeniyle TEM Otoyolu'nda seyir eden araçlar sorun yaşardı.

Taksim Meydanı'nda da kartpostallık görüntüler oluştu.

Megakent'te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun belirli kesimlerinde etkili oldu. Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı kameralara yansıdı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda da Okmeydanı istikametine seyir eden araçların kar yağışı nedeniyle zorlandığı görüldü. Kar yağışının sabah erken saatlerde başlayıp gün içerisinde de şiddetini arttıracağı öğrenildi.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nın birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü. İstanbul’da perşembe gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve önümüzdeki günlerde, karın sağanak şekilde yağmasına karşı vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Anadolu Yakası'nda lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.

KAPANAN YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü, yollarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Saat 23.00 itibarıyla karayolları güzergahında güncel yol durumu şöyle açıklandı:

Karaman- Mut Devlet Yolu, TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

Konya-Beyşehir Yolu, TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

Ankara-Isparta Yolu Akşehir-Yalvaç arası TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

Konya-Seydişehir Yolu TIR trafiğine çift yönlü olarak kapatılmıştır.

Seydişehir-Akseki Yolu, tüm araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

Akseki-Antalya Yolu, tüm araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

TARSUS-POZANTI OTOYOLU’NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Tarsus – Pozantı Otoyolu, Çamalan – Pozantı arasında şiddetli yağış olduğu, çalışmaların devam ettiği de bildirildi.