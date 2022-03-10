Yoğun kar yağışı nedeniyle YHT sefer sayısı artırıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki yüksek hızlı tren (YHT) sefer sayısının artırıldığını açıkladı.
TCDD Genel Müdürü Hazan Pezük, yaşanan yoğun kar yağışı nedeni ile artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığını bildirdi.
Pezük, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Ankara-İstanbul arasına 6; Ankara-Konya arasına 4 adet ek sefer konulduğunu duyurdu.
YHT ek seferlerinin bilgileri şöyle:
- Ankara-İstanbul hattında 11-12-13 Mart tarihlerinde
- Ankara’dan saat 08.15’te, İstanbul’dan 14.05’te;
- Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart tarihlerinde
- Ankara’dan saat 14.50, Konya’dan saat 15.35’te hareket edecek.
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle YHT Seferleri Artırıldı pic.twitter.com/wGoNw8S1O6— Hasan Pezük (@h_pezuk) March 10, 2022
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