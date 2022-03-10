İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Son yılların en çetin geçen mart ayı

10 Mart 2022 Perşembe, 10:23

İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde, yeni hafta başına kadar etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 0 derecelerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, İstanbul'da 1987 kışından sonra en soğuk mart ayının yaşanacağı uyarısında bulunurken, illere göre hava durumu tahminlerine bakıldığında, Aybar kar fırtınasının yurt genelinde bir süre etkili olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, 10 Mart 2022 Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yurtta kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan uyarıya göre, İstanbul'da perşembe günü metrekareye 3 ile 10 kilogram arasında kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ile 12 kilogram arasında kar bekleniyor.

Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeniyle halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 9 Mart 2022 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır dereceler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen kar yağışıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak'taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul'un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da beklenen hava durumu ile ilgili olarak Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 MART 2022)

Güney Ege kıyıları dışında ülke genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TÜRKİYE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ile 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumu sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı / 2 derece

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) / 4 derece

İzmir: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu / 8 derece

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) / 16 derece

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) / 13 derece

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı / 4 derece

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı / 5 derece

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı / 2 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu / 10 derece

10 MART 2022 PERŞEMBE

11 MART 2022 CUMA

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13 MART 2022 PAZAR

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