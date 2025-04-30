Araç Menzilcilerin çıkmıştı... Ali Yerlikaya: Çakar hakkı iptal edildi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 23:39

Güncelleme: 30.04.2025 - 23:39

İstanbul Beşiktaş’ta bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında, araçtaki çakar sistemi nedeniyle tartışma yaşanmış, sürücünün "tahsisli araç" dediği lüks otomobilin Menzil cemaati "şeyh"i tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, usulsüz çakarlı araçla emniyet şeridini kullanarak ilerleyen söz konusu araçla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.

Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:

Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, Emniyet Şeridi İhlali Yapmak, Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, Emniyet Kemeri Kullanmamak ve Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."