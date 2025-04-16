Sırrı Süreyya Önder, 1 ay önce sağlık durumunu canlı yayında böyle anlatmıştı: 'Bu, ufak ufak menzilin gözükmesi demek...'
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde ameliyata alındı. Önder, yaklaşık 1 buçuk ay önce katıldığı televizyon programında yaşadığı ağır hastalığı anlatmıştı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı.
DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır" denildi.
'AĞIR HASTALIK GEÇİRİYORUM'
Önder 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a verdiği özel röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı.
'UFAK UFAK MENZİL GÖZÜKÜYOR'
"Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Türk devletleri Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye tercih etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- 21 yaşındaki Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı