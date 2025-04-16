Sırrı Süreyya Önder, 1 ay önce sağlık durumunu canlı yayında böyle anlatmıştı: 'Bu, ufak ufak menzilin gözükmesi demek...'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:37

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:38

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alındı.

DEM Parti'den dün akşam yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır" denildi.

'AĞIR HASTALIK GEÇİRİYORUM'

Önder 3 Mart 2025 tarihinde Habertürk ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a verdiği özel röportajda ağır bir hastalık geçirdiğini anlatmıştı.

'UFAK UFAK MENZİL GÖZÜKÜYOR'

"Bir ağır hastalık süreci geçiriyorum" diyen Önder, "Hastane servislerinde epey gezdim dolaştım. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi'nde Abidin Hocama, Sayın Fahrettin Koca'ya ve Medipol'e, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Hasan Hoca'ya, üç dört ayrı merkezde sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa 2.si biz olalım" ifadelerini kullanmıştı.