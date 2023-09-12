Araç otobüs durağına dalmıştı... Yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Bursa'da önceki gün otobüs durağına dalan araç, 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Durakta bekleyen 70 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde 10 Eylül'de Mehmet A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüs durağına daldı.
Kaza sonucu araç sürücüsü, durakta bekleyen Fatma Güler ve Merve S. yaralandı. 70 yaşındaki Güler, hastanede tedavi altına alındı.
Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazadan sonra çekilen sıcak görüntüler de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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