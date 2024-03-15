Erzurum'da dehşet! Eşi ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı

Erzurum’da eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün‘ü öldüren coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:38
Erzurum'da dehşet! Eşi ve kızını öldüren öğretmen tutuklandı
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Erzurum’da coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştığı hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün’ü (20) bıçak darbeleriyle öldürmüştü.

Olaydan sonra kaçamaya çalışan Zülküf Böçkün, polis tarafından yakalanmıştı.

Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün için Palandöken ilçesindeki Solakzade Cami’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınmış, anne ve kızının cenazesi daha sonra Yeni Asri Mezarlık’a defnedilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Zülküf Böçkün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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