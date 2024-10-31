Araç şarampole yuvarlandı, sürücü ve eşi kurtarılamadı!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç şarampole yuvarlandı, sürücü ve eşi kurtarılamadı!
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:12

Sincik-Malatya karayolu Sakız köyü yakınlarında Nurettin Dede idaresindeki 44 T 0772 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Dede ve araçta bulunan eşi Zeynep Dede olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Cenaze #hafif ticari araç #kaza #adıyaman

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