Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada bir kişi yaralandı, sürücü ise kayıplara karıştı.
Kaza, gece saatlerinde Çevrealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AEM 233 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı. Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu aracın yanma riskine karşı önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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