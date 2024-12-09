Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu!

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada bir kişi yaralandı, sürücü ise kayıplara karıştı.

Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:28

Kaza, gece saatlerinde Çevrealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AEM 233 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı. Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu aracın yanma riskine karşı önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


İlgili Haberler

Ankara-Çankırı kara yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Çankırı kara yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Fahriye Evcen kaza geçirdi

Fahriye Evcen kaza geçirdi
5 kişinin öldüğü feci kazada gerekçeli karar açıklandı!

5 kişinin öldüğü feci kazada gerekçeli karar açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler