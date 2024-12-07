Fahriye Evcen kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti.
Yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdiği görülmüştü. Pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşayan Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı.
"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM"
Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı. Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Fahriye Evcen #kaza #kayak
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