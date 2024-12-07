Fahriye Evcen kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı.

Fahriye Evcen kaza geçirdi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 20:12

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdiği görülmüştü. Pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşayan Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı.

"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı. Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Fahriye Evcen #kaza #kayak

İlgili Haberler

Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı

Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı
5 kişinin öldüğü feci kazada gerekçeli karar açıklandı!

5 kişinin öldüğü feci kazada gerekçeli karar açıklandı!
Eski hakemler Trabzonspor - Kasımpaşa maçını yorumladı: Trabzonspor'un kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Eski hakemler Trabzonspor - Kasımpaşa maçını yorumladı: Trabzonspor'un kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler