Araç yayaya ve elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin yayaya ve elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 22:44
Araç yayaya ve elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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D-130 karayolu Gölcük istikametinde seyreden Sefa T. yönetimindeki otomobil, Sepetlipınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki yayaya, ardından beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın arka kısmı bir iş yerine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı araç sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, aracın yayaya çarptıktan sonra beton elektrik direğine vurarak ikiye ayrıldığı görülüyor.


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